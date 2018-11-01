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Öğrenci velisi öğretmeni hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Kadir S.

Öğrenci velisi öğretmeni hastanelik etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Kadir S. (31), kızını dövdüğünü iddia ettiği öğretmeni Nesmein Buluttekin'i okulda yumrukladı. Merdivenlerden yuvarlanan, başını kalorifer peteklerine çarpan Buluttekin hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan veli Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde, 15 Temmuz İlkokulu'nda meydana geldi. Bir ay önce Ankara'dan nakille Nazilli'ye gelen 4/D sınıfı öğrencilerinden Ö.S. (11), okul çıkışı ağlayarak eve döndü. Ö.S. ailesine, sınıf öğretmeni Nesmein Buluttekin'in kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Kadir S. okula gitti. Kadir S., merdivenlerde karşılaştığı 35 yıllık eğitimci Buluttekin'i yumrukladı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Nesmein Buluttekin, başını kalorifer peteklerine çarparak yaralandı. Kadir S., okuldan çıkıp uzaklaşırken, gürültüleri duyup dışarı çıkan diğer öğretmenler, kanlar içerisinde kalan Nesmein Buluttekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nesmein Buluttekin'in başına 6 dikiş atıldı, gözlem altına alındı. Okulda inceleme yapan polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği Kadir S.'yi evine giderek gözaltına aldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Buluttekin ve Kadir S. birbirlerinden şikayetçi oldu.
ÖĞRETMENE HASTANEDE ZİYARET
Olayı öğrenen meslektaşları, hastaneye gelerek Nesmein Buluttekin'i ziyaret etti. Okul idaresinin konuyu bildirmesi üzerine hastaneye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, yaralı öğretmenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Dağaşan, şiddetin kabul edilemez olduğunu, özellikle bir öğretmene yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğretmene yapılan saldırı sonrası adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlattığını açıklayan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, velinin iddialarını da araştıracaklarını belirterek, "Böyle bir olayın yaşanmamasını arzu ederdik. Konu yargıya intikal etti. Biz de idari açıdan soruşturma başlattık. Velinin iddialarını araştıracağız. Hiçbir konu şiddetle çözülmez. Çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize yapılan saldırı, bizi son derece üzmüştür" dedi.

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Öğrenci velisi öğretmeni hastanelik ettiÖğrenci velisi öğretmeni hastanelik ettiÖğrenci velisi öğretmeni hastanelik ettiÖğrenci velisi öğretmeni hastanelik etti

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