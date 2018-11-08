Öğrenci velisi tarafından yaralanan öğretmen haberlerine yayın yasağı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da öğretmen Alparslan Arslan'ın, öğrenci velisi Celil Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin habere İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi.

Üsküdar'da Atik Calide İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Alparslan Arslan'ın, tartıştığı öğrenci velisi Celal Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin haberlere kısıtlama kararı getirildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, Celil Ayaz'ın 4-5 kez ateş açarak Alparslan Arslan'ı yaraladıktan sonra firar ettiği hatırlatıldı. Başvuruda, olayla ilgisi olmayan kişiler ve olayın meydana geldiği okulun öğrencilerinin korunması için olaya ilişkin haberlere kısıtlama getirilmesini talep etti.

MAHKEME KABUL ETTİ

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma sonuçlanana kadar olaya ilişkin haber yapılmaması için kısıtlama kararı verdi.

