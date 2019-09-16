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Öğrenci yakınının öğretmeni darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Denizli'de bir ana sınıfı öğretmeni, öğrencinin okula resmi kaydını yaptırmaları gerektiğini söylediği için tartıştığı babaannesi tarafından darbedildiği iddiasıyla jandarmaya başvurdu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde ana sınıfı öğretmeni, tartıştığı öğrenci yakını tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Ulukent Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Ayşe Konakçı İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ummuhan Erdoğan (38), öğrencinin velisini arayarak, çocuklarının resmi kaydını okula yaptırmaları gerektiğini, aksi durumda çocuğun okula devam edemeyeceğini belirtti.

Okula gelen çocuğun babası R.T. (39) ve babaannesi M.T. ile ana sınıfı öğretmeni Erdoğan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı diğer öğretmenler yatıştırdı.

Darbedildiğini öne süren öğretmen Erdoğan, Tavas Devlet Hastanesi'nden 1 günlük iş göremezlik raporu aldı ve jandarmaya şikayetçi oldu.

Öğretmen Ummuhan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaydı bulunmayan öğrencinin velisini aradıktan sonra babası ve babaannesinin, olay günü kapıyı çalmadan sınıfa girdiğini, kendisine hakaret etmeye başladığını öne sürdü.

"Çocuğumuza biz bakarız, sana ihtiyacımız yok. Sen kimsin" diyerek bağırıp çağırdıklarını dile getiren Erdoğan, şunları anlattı:

"Hakaretlerine devam ettikleri için jandarmayı arayacağımı söyledim. Telefon etmek istediğim sırada öğrencinin babaannesi, elimden telefonu almaya çalıştı. Alamayınca da öğrencilerimin önünde sırtıma yumruk atıp beni iterek darbetti. 'Koskoca öğretmensin utanmadan ağlıyorsun' diyerek, benimle bir de dalga geçti. Bir öğretmen olarak öğrencilerimin yanında yaşanabilecek en kötü olayı yaşadım. Bizler bakıcı değil, öğretmeniz."

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Ana sınıfı darp Okul öğrenci öğretmen

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