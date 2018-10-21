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Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

Adıyaman'da üniversite öğrencisi Muhammed K. (19), kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden atlayıp yaşamına son verdi.

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

Olay, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Muhammed K., bilinmeyen nedenle bunalıma girip, kaldığı Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu’nun 4’üncü katının penceresinden atladı.

KURTARILAMADI

Gürültüyle yere düşen K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed K., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öğrencinin cesedi otopsi için morga konuldu. (DHA)

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Adıyaman öğrenci yurdu intihar

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