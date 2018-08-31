Öğrenci yurdunda ölüme; 3 tutuklama

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunda çıkan kavga sonrası İsmail Kerem Topal (14), adlı öğrencinin merdivenlerden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 yurt görevlisi tutuklandı.
Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, geçtiğimiz 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İsmail Kerem Topal'ın ölümüyle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan yurt yöneticisi Hilmi Uysal ile yurt görevlileri Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uysal, Kaya ve Arıkan, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?
İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum