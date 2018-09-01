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Öğrenci yurdunda ölüme; 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunda çıkan  kavga sonrası İsmail Kerem Topal (14), adlı öğrencinin merdivenlerden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 yurt görevlisi tutuklandı.

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunda çıkan kavga sonrası İsmail Kerem Topal (14), adlı öğrencinin merdivenlerden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 yurt görevlisi tutuklandı.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, geçtiğimiz 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmail Kerem Topal'ın ölümüyle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan yurt yöneticisi Hilmi Uysal ile yurt görevlileri Hamza Kaya ve Süleyman Arıkan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uysal, Kaya ve Arıkan, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan mahkemece tutuklandı.

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