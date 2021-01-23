Öğrenci yurdundan hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Gaziantep’te, bir yurtta misafir olarak kalan vatandaşın cüzdanını ve dizüstü bilgisayarını çalan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anları kameralarca anbean kaydedilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, yurtta misafir olarak kalan bir vatandaşın cüzdanını ve dizüstü bilgisayarını çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edildi. Kimliği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalanırken hırsızlık anları ise yurdun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



