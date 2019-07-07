Öğrenci yurdunun trafosunda yangın

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda öğrenci yurdunun bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun bahçesindek trafoda i saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, trafoda hasar oluştu.

