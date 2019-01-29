Öğrenci yurtları, federasyonlara açıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, federasyonların yurt içinde düzenleyeceği organizasyonlarda öğrenci yurtlarından yararlanabileceğini duyurdu.

Genel müdür vekili Mehmet Baykan imzasıyla tüm federasyonlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca spor federasyonlarının yıllık faaliyet programları gereği yurt içinde düzenleyecekleri kamp ve organizasyonlara katılan sporcu, antrenör, hakem vb. spor elemanlarına konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yatak durumu uygun olan öğrenci yurtlarının kullanılması yönünde çalışmalara başlanmıştır."

Yazıda ayrıca, federasyonların konuyla ilgili olarak Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmaları gerektiği ifade edildi.

