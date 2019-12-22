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Öğrenciden Bakan Selçuk’a şarkılı davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kırıkkaleli bir öğrenci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u yazdığı “Bir kahvenin 40 yıl hatırı var” adlı şarkıyı seslendirdiği video ile evine davet etti.Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik "Bir Kahvenizi İçeriz" sloganı adı altında başlatılan proje kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler ailelere konuk oluyor.

Öğrenciden Bakan Selçuk’a şarkılı davet

Kırıkkaleli bir öğrenci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u yazdığı “Bir kahvenin 40 yıl hatırı var” adlı şarkıyı seslendirdiği video ile evine davet etti.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik "Bir Kahvenizi İçeriz" sloganı adı altında başlatılan proje kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler ailelere konuk oluyor. Delice ilçesinde Hürriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için yazıp seslendirdiği “Bir kahvenin 40 yıl hatırı var” adlı şarkıyı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan paylaşarak, "Sayın Bakanım 4 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum" diyerek evine konuk olmasını istedi.
İl genelinde uygulanan proje kapsamında son bir yıl içinde 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.

Öğrenciden Bakan Selçuk’a şarkılı davet

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