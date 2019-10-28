HABER

Öğrenciler "1010 Kaşif Projesi" ile geleceği kodluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Amasya'da kodlama sınıfının açılışı yapıldı

Ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Tokat'ta kodlama sınıfı açıldı.

Kuveyt Türk, hayata geçirdiği proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürüyor. MEB onaylı proje kapsamında, Tokat Şehit İbrahim Doğan Ortaokulunda açılan kodlama sınıfında, öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Kuveyt Türk çalışanlarının yer aldığı proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi yapıldı.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kaşiflerle buluştuklarını söyledi.

Çorum ve Amasya'dan sonra Tokat'a geldiklerini belirten Demir, "Gittiğimiz her okulda olduğu gibi burada da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken, projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor." diye konuştu.

- "Teknolojinin doğru kullanımı önemlidir"

Projenin yeni nesli geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladığını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Teknolojinin doğru kullanımı önemlidir. Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken, aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz."

Demir, yerli kodlamaları da desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak yerli kodlama üreticilerimizi de destekliyoruz. Bu projede kullandığımız tüm üretimler yerli ve millidir. Eğitimin sonunda hediye edilen kodlama kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek, kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor."

Ortaokul öğrencileri ise geleceğin mesleği kodlamayı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Levent Uysal’dan 29 Ekim mesajıLevent Uysal’dan 29 Ekim mesajı
Gemlik’te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandıGemlik’te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kodlama Kodlama sınıfı Kuvvet Türk öğrenci Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu Tokat

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit düştü

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanına saldırdı!

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.