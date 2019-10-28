Öğrenciler "1010 Kaşif Projesi" ile geleceği kodluyor

Kuveyt Türk, hayata geçirdiği proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürüyor. MEB onaylı proje kapsamında, Tokat Şehit İbrahim Doğan Ortaokulunda açılan kodlama sınıfında, öğrencilere kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Çorum ve Amasya'dan sonra Tokat'a geldiklerini belirten Demir, "Gittiğimiz her okulda olduğu gibi burada da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken, projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor." diye konuştu.

- "Teknolojinin doğru kullanımı önemlidir"

Projenin yeni nesli geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladığını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Teknolojinin doğru kullanımı önemlidir. Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken, aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz."