HABER

Öğrenciler 15 Temmuz destanını yerinde görecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri için gezi düzenledi - Geziye katılacak 155 öğrenci, Niğde, Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz destanının izlerini yerinde görme fırsatı yakalayacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri için gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz'u yeni nesle anlatmak için 3 günlük Niğde, Ankara ve İstanbul gezisi düzenledi.

15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, doğru mesajlarla gençleri bilgilendirmeyi amaçlayan gezi kapsamında vatan hainlerinin yaptıklarını yerinde görecek 155 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi önünden 4 otobüsle yola çıktı.

Öğrenciler önce Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in kabrini, ardından Ankara'da TBMM ve Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Öğrenciler son olarak İstanbul'da Sultan Ahmet Camisi ve Şehitler Köprüsü'ne gidecek ve 15 Temmuz Şehitler Derneğine geçecek. Dernekte şehit ailelerinin acısını paylaşacak öğrenciler, ardından Gaziantep'e dönecek.

Yola çıkmadan önce Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda öğrencilere seslenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, halkın eşsiz kahramanlığıyla püskürtüldüğünü belirterek 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyledi.

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
Gazi Yaşar: "15 Temmuz’u unutturmayacağız"Gazi Yaşar: "15 Temmuz’u unutturmayacağız"
Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Gezi öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.