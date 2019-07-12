Öğrenciler 15 Temmuz destanını yerinde görecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri için gezi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz'u yeni nesle anlatmak için 3 günlük Niğde, Ankara ve İstanbul gezisi düzenledi.

15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, doğru mesajlarla gençleri bilgilendirmeyi amaçlayan gezi kapsamında vatan hainlerinin yaptıklarını yerinde görecek 155 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi önünden 4 otobüsle yola çıktı.

Öğrenciler önce Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in kabrini, ardından Ankara'da TBMM ve Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Öğrenciler son olarak İstanbul'da Sultan Ahmet Camisi ve Şehitler Köprüsü'ne gidecek ve 15 Temmuz Şehitler Derneğine geçecek. Dernekte şehit ailelerinin acısını paylaşacak öğrenciler, ardından Gaziantep'e dönecek.

Yola çıkmadan önce Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda öğrencilere seslenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, halkın eşsiz kahramanlığıyla püskürtüldüğünü belirterek 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyledi.

