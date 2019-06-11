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Öğrenciler 1,5 ton dolayında atık pilin doğayı kirletmesini önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında öğrenciler 1 ton 476 kilogram atık pil topladı

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda 1 ton 476 kilogram atık pil toplandı.

Kent merkezinde geçen yıl 1 Ekim'de başlayan ve 30 Nisan'a kadar süren kampanyada bu yıl birinciliği öğrencilerin 492 kilogram pil topladığı Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. 260 kilogram pilin toplandığı Vali Aydın Arslan Ortaokulu ikinci, 201 kilogram pil toplanan TOKİ İlkokulu ise üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, çocuklarda çevre bilincinin oluşmasının önemine değindi.

Kampanyaya destek veren tüm öğrencilere teşekkür eden Vidinlioğlu, şunları dile getirdi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bu kampanya döneminde toplam 1 ton 476 kilogram atık pil toplandı. Ayrıca 2018 yılında geri dönüşüm çalışmaları sonucunda 2 ton 220 kilogram kağıt ve karton, 281 ton plastik malzeme, 3,5 ton metal malzeme, 500 kilogram cam atığı, 30 ton bitkisel atık yağ ve 8 ton atık motor yağı da toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu toplanan atıklar sayesinde de 37 bin 740 ağacın kesilmesi önlenmiştir."

Vidinlioğlu daha sonra dereceye giren okulların yetkililerine hediyelerini verdi. Bu kapsamda, birinci olan okul dizüstü bilgisayar, ikinci olan okul masaüstü bilgisayar ve üçüncü olan okul ise yazıcı ile ödüllendirildi.

Dereceye giren okul yetkililerine ayrıca Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından da çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kampanya kapsamında belediye tarafından 10 kilogramdan 300 kilograma kadar pil toplayan okullara da hediye çekleri verildi.

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