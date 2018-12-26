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Öğrenciler 200 kilo hamsi yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri öğrenciler için hamsi partisi düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilerine hamsi partisi verdi.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünde düzenlenen hamsi partisine, Dekan Prof. Dr. Metin Eker, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dekan Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, fakülteye bu yıl başlayan öğrenciler ile üst sınıftaki öğrencilerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşması için hamsi partisi düzenlediklerini belirtti.

Geleneksel hale getirdikleri hamsi partisinin beşincisini yaptıklarını söyleyen Eker, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen öğrencilere Karadeniz'in lezzeti hamsiyi tanımak ve tattırmak istediklerini de aktardı.

Hamsi partisine katılan öğrenciler ise etkinlikten dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

Etkinlikte 200 kilo hamsi tüketildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamsi Metin Eker OMÜ Samsun

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