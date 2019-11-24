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Öğrenciler 24 Kasım yazılı koreografi oluşturdu, öğretmenler şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Hınıs ilçesindeki Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, vücutlarıyla 24 Kasım yazarken, 17 öğretmen ise Hınıs'ın çeşitli bölgelerinde 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını seslendirerek klip çekti.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Hınıs ilçesindeki Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, vücutlarıyla 24 Kasım yazarken, 17 öğretmen ise Hınıs'ın çeşitli bölgelerinde 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını seslendirerek klip çekti.
Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Öğretmenlerinin günlerini kutlamak isteyen 250 öğrenci, okulun bahçesinde vücutlarıyla 24 Kasım'ı yazdı. Öğretmenler ise hem günlerini kutlamak, hem de ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak için 'Hınıs için söyle' sloganıyla klip çekti. Fotoğrafçı Furkan Cığal'ın teknik destek verdiği öğretmenler, Dilara Ağaoğlu Canay'ın sözlerini yazdığı Kutman Canay'ın ise bestelediği 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını ilçe merkezi, Dere Cami, kanyon, Başköy Barajı, Kalecik Köprüsü, Karaçoban Kurugül ve Değirmen bölgelerinde seslendirdi.
Bilişim öğretmeni Muhammet İlçi, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını hem de kliple Hınıs'ın güzelliklerini herkese göstermek istediklerini söyledi.

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