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Öğrenciler 24 kuruş için Şili’yi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Şili’nin başkenti Santiago’da metroya yapılan 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.Güney Amerika ülkelerinden Şili’de metroya gelen 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam ülkenin savaş alanına dönmesine neden oldu.

Öğrenciler 24 kuruş için Şili’yi yaktı

Şili’nin başkenti Santiago’da metroya yapılan 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.
Güney Amerika ülkelerinden Şili’de metroya gelen 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) zam ülkenin savaş alanına dönmesine neden oldu. Çıkan olaylarda, 5’i komiser olmak üzere 156 polis yaralandı. 5’inin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Yaralanan sivil sayısının ise 11 olduğu bildirildi. Olaylarda 308 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Savaş alanına dönen ülkede 45 polis aracı ve 16 de otobüs yakılarak kullanılamaz hale getirildi. 41 metro istasyonu tamamen kullanılamaz hale geldi. 50 trafik ışığı kırılıp yakılarak otobanlarda bulunan otomatik geçiş sistemleri söküldü.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın verdiği emirle 500 asker güvenliğin sağlanması için başkent Santiago’da sokağa indi. General Javier Iturriaga, Pinera tarafından olayların yatıştırılması için özel olarak göreve getirildi. Ordunun dışında, polis ve tüm güvenlik görevlileri kendisine bağlandı. Iturriaga yaptığı ilk açıklamada, “Pazartesi günü her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz” dedi.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Twitter hesabından, "Santiago ve Chacabuco şehirleri ile Puente Alto ve San Bernardo ilçelerinde olağanüstü hal ilan ettim” diyerek OHAL ilanını duyurdu. Devlet Başkanı, metro istasyonlarına yapılan saldırıların, halkın serbest dolaşımını ve güvenliğini etkilediğini söyledi.
13 Ekim’de hükumet metroya 30 peso’luk (yaklaşık 24 kuruş) bir zam yaptı. O günden itibaren başta öğrenciler olmak üzere pek çok insan güvenlik görevlilerinin otoritesini sarsarak, metrolara toplu kaçak girişler yapmaya başladı. 18 Ekim Cuma günü polisin metroya kaçak olarak girdiği için bir genci gözaltına almak isterken şiddete başvurması olayların fitilini ateşledi. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşılınca toplu hareket çağrısı yapıldı. Okul ve iş çıkışları sonrasında başlayan olaylar, OHAL’a kadar devam etti. Günde 2.8 milyon kişinin kullandığı metro Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.

Öğrenciler 24 kuruş için Şili’yi yaktı

Öğrenciler 24 kuruş için Şili’yi yaktı

Öğrenciler 24 kuruş için Şili’yi yaktı

Öğrenciler 24 kuruş için Şili’yi yaktı

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