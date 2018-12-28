Öğrenciler 3 boyutlu eğitim görecek

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Aliağa Ortaokulu'nda eğitim öğretim olanaklarını en üst seviyeye çıkartarak teknolojiyle eğitimi buluşturacak "3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfı" açıldı. Fen, Matematik, Coğrafya gibi dersleri somut hale getirecek olan sınıfta, öğrenciler 3D gözlüklerini takarak 3 boyutlu eğitim görme imkanı buluyor.

İzmir Aliağa Ortaokulu'nda öğrencileri son teknoloji ile yarınlara hazırlamak amacıyla "3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfı" açıldı. 3D Matematik, 3D Coğrafya ve 3D Fen eğitimi verilecek olan sınıfta, 3 boyutlu eğitim seti ve yazıcılar aracılığıyla öğrenciler müfredat konularını somut bir biçimde öğrenme fırsatı yakalayacak. Hayırseverlerin desteği ile açılan sınıfta, aynı zamanda öğrencilerin ilgisinin arttırılarak konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlanıyor. 3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfını tanıtmak için okul bünyesinde gerçekleştirilen açılışa, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise programa katılamadığı için Aliağa Ortaokulu'na tebrik mesajını iletti.

'KONUNUN DERİNLİKLERİNE İNME FIRSATI BULUYORLAR'

Eğitim Öğretim olanaklarını üst düzeye çıkarmak için okul hedeflerinden biri olan 3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfını oluşturduklarını dile getiren Okul Müdürü Leyla Dokuzoğlu, şunları söyledi:

"Biz eğitimcilerin görevi, ülkemizin hedefleri doğrultusunda çocuklarımızı son teknoloji ile donatılmış bir şekilde yarına hazırlamak olmalıdır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak hatta belirleyici olmak eğitim kurumumuzun vizyonudur. 30 kişilik 3D eğitim sınıfımızın çocuklarımızın üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gözlemledik. Çocuklarımız pür dikkat dersi dinliyor ve odaklanıyor. 20 şubede bir sınıf yeterli değil ancak bu bizim için bir adım oldu bundan sonraki süreçte sayıyı çoğaltmayı planlıyoruz. 3 boyutlu, projeksiyon, gözlüklerimiz ve yazıcılarımız ile çocuklar konunun derinliklerine girme fırsatı buluyorlar. Soyut olarak düşünemeyecekleri dersi somut olarak dinleyebiliyorlar. İskelet yapısı ve parçaları gibi görmelerinin normalde mümkün olmadığı sistemleri görüyorlar. Aynı zamanda İngilizce ve Almanca eğitim veren okulumuzda bir dil laboratuvar açmak için de çalışmalar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz, okulumuza katkıda bulunarak geleceğimize yatırım yaptılar. Ülkemizi emanet edeceğimiz pırıl pırıl çocuklarımızın, daha iyi donanıma sahip olmaları için, bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Aliağa Ortaokulu'nun çalışmasının diğer okullara da örnek olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ise, "Çocuklarımız ve gençlerimizin yaratıcı, yenilikçi özelliklere sahip bir nesil olması için 3D tasarım atölyesi oldukça önemli. Çocuklarımız yaparak yaşayarak öğrenme sürecini geliştirme fırsatı bulacak" dedi.