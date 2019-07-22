Öğrenciler, 3 yıldır biriktirdikleri harçlıklarını vakıflara bağışladı

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri kumbarada biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e bağışladı.

İlçedeki Fevzi Çakmak İlkokulu Müdür Yardımcısı Veysel Kul, 3 yıl önce odasına öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek amacıyla kumbara koydu. Öğrencilerin harçlıklarından artırdıkları paraları biriktirdiği kumbara 3 yıl içinde okul meclis başkanlığı görevi yapan ve okuldan mezun olup ortaokulda eğitimine devam eden İsmail Yiğit Say (12), Ecrin Dilem Koral (11) ile mevcut meclis başkanı Zeynep Ilgın Şaşmaz (9) tarafından açılarak sayıldı. Öğrencilerin kumbarada biriktirdiği bin 800 lira, Müdür Yardımcısı Veysel Kul ve meclis başkanı çocuklar tarafından özel bir bankaya götürülerek Mehmetçik Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e bağışlandı.

Projenin adını '3 Yıl, 3 Başkan, 3 Vakıf' koyduklarını, 3 yıl boyunca öğrencilerinin biriktirdiği parayı bağışladıklarını belirten Müdür Yardımcısı Veysel Kul, ''Bundan 3 yıl önce odama kumbara koyarak başlamıştık. 3 yılın sonuna gelindiğinde kumbaramızdan bin 800 lira çıktı. Bunu da 3 okul başkanımızla birlikte 3 vakfa bağışladık. Mutluluğumuzu paylaşalım, mutluluğumuz çoğalsın, yardımlaşma ve dayanışma sorumluluk bilinci çocuklarımızda oluşsun ve okulda farkındalık yaratmak amacıyla projemizi başlatmıştık. Bu yapılan küçücük bağışlarımız belki kocaman bir mutluluğa vesile olacak. Belki çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye, yüzlerinde açan çiçeklere vesile olacak'' dedi.

Meclis başkanı olduğu dönem başladıkları proje ile harçlıklarından artan paraları kumbaralara attıklarını belirten İsmail Yiğit Say ise, 3 yıl sonra 3 ayrı vakfa bağış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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