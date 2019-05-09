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Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında başlattıkları proje ile kısa sürede binlerce plastik şişe, mavi kapak ve atık pil topladı.

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında başlattıkları proje ile kısa sürede binlerce plastik şişe, mavi kapak ve atık pil topladı. Geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen geliri ise hayvan barınağına bağışladılar.
Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geçen aylarda başlatılan ‘Atıklar Dönüşsün, Sokak Hayvanları Gülsün’ projesi ile öğrenciler kısa sürede 9 bin atık pil, 30 bin 500 adet plastik şişe ve mavi kapak topladı. Öğrenciler, atıkların geri dönüşüme gönderilmesi ile elde edilen 500 liralık geliri hayvan maması ve tedavilerinde kullanılmak üzere Kütahya Belediyesi Hayvan Bakım Evine bağışladı. Okul öğrencilerinin yanı sıra ailelerin ve yakın çevrelerinin de destek verdiği proje sonrasında öğrenciler hayvan barınağını ziyaret ederek kedi, köpek ve kanatlıları yakından görme fırsatı buldu.
İlk etapta birkaç öğrenci ile başladıkları projenin kısa sürede tüm okula yayıldığını söyleyen projeden sorumlu öğretmen Sedef Kızılçım, “Projemizin ismini ‘Atıklar Dönüşsün, Sokak Hayvanları Gülsün’ olarak belirledik. İlk etabında 9 bin atık pil topladık ve bu da yaklaşık 180 kilograma denk geldi. Aynı zamanda 520 kilogram da plastik şişe ve mavi kapak topladık ve bu da 30 bin 500 tane şişeye tekabül etti. Toplamış olduğumuz bu atıkları geri dönüşüme gönderdik ve elde ettiğimiz gelirin de sokak hayvanları için kullanılması için hayvan bakım evine bağışladık. Projeyi yapma amacımız ise öğrencilere doğa sevgisini, geri dönüşüm bilincini ve hayvan sevgisini kazandırmak oldu. Projemize 9’uncu ve 10’uncu sınıflardan yaklaşık 250 öğrenci ile yaptık. Öğrencilerin yanı sıra veliler ve yakın çevremizdekiler bizlere destek verdiler ve kısa sürede binlerce atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırmış olduk” dedi.
Projede yer almaktan keyif duyduklarını ve geri dönüşümün önemini gördüklerini dile getiren öğrenciler ise sokak hayvanlarına yardım ettikleri için de ayrıca mutlu olduklarını belirtti.

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı

Öğrenciler 30 bin plastik şişe ve 9 bin atık pil topladı
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