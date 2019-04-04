- Öğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgeselin hikayesini dinledi

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - RADYO, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri, ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen ve Kemal Sevimli ile buluştu. Öğrenciler, 42 yıl sonra tekrardan Safranbolu’nun yolunu tutan yönetmenlerin ‘Zamanda Safranbolu’ adlı belgeselini izledi. İstinye Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri, usta yönetmen Nesli Çölgeçen ve Kemal Sevimli’yi ağırladı. Öğrenciler, çalışmaları yaklaşık 8 ay süren ‘Zamanda Safranbolu’ adlı belgeseli izleyerek merak ettiklerini yönetmenlere sorma şansı yakaladı. Yönetmenleri ağırlamaktan ötürü gurur duyduklarını dile getiren İstinye Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aybike Serttaş, “Belgesel gibi değerli bir tür ile bizimle birlikte oldukları ve öğrencilerimizle yüz yüze iletişim kurdukları için çok mutluyuz. Gerçekten ustaların kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Onların sözlerinin öğrencilere ulaşması gerekiyor” dedi. “İYİ OLAN FARK EDİLİYOR” “Öğrenciler tanımıyorlardır diye düşünüyordum ama Nesli hocanın filmografisini sayan öğrenciler vardı” diyen Doç. Dr. Serttaş, “Demek ki bazı insanlar ve bazı eserler zamanın ötesine geçebiliyor. Biz aslında bazı şeylerden haberdar değiller veya seçici değiller diye Z kuşağına yükleniyoruz ama demek ki iyi olan gerçekten fark ediliyor” diye konuştu.

42 YIL SONRA YENİDEN Üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi iken hocaları Suha Arın ile birlikte ‘Safranbolu’da Zaman’ diye bir film yaptıklarını ifade eden Kemal Sevimli, “‘Safranbolu’da Zaman’ filmi, Safranbolu’nun Unesco Milli Kültür Mirası listesine girmesine vesile olan bir çalışma oldu. Bizim için de önemli bir kilometre taşıydı. Safranbolulular bize, bu filmi yeniden yapalım, dedi. Safranbolu Kültür ve Turizm vakfı bu konuda önayak oldu. Biz de bu isteği kırmayıp üç arkadaş tekrar bir araya geldik ve 42 yıl sonra ‘Safranbolu’da Zaman’ filminin adını ‘Zamanda Safranbolu’ şeklinde değiştirip yeni bir film yaptık” dedi. “SAFRANBOLU BAZI DEĞİŞİMLERE KATLANMAK ZORUNDA KALMIŞ” Bu filmde 42 yıl önce bıraktıkları Safranbolu’nun o günden bugüne öyküsünü, olumlu ve olumsuz anlamda neler yapıldığını anlattıklarını dile getiren Sevimli, “Safranbolu’da olumlu ve olumlu olmayan birçok değişiklik gözlemledik. Çünkü o özgün yapı biraz zedelenmiş durumda. Filmde bu yönünü de vurguluyoruz hatta şöyle bir sözümüz var: Bu değişimlere ve gelişimleri bazen de katlanmak zorunda kalmış” diye konuştu.