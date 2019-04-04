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Öğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgesin hikayesini dinledi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

RADYO, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri, ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen ve Kemal Sevimli ile buluştu.

Öğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgesin hikayesini dinledi

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - RADYO, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri, ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen ve Kemal Sevimli ile buluştu. Öğrenciler, 42 yıl sonra tekrardan Safranbolu’nun yolunu tutan yönetmenlerin ‘Zamanda Safranbolu’ adlı belgeselini izledi.

İstinye Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri, usta yönetmen Nesli Çölgeçen ve Kemal Sevimli’yi ağırladı. Öğrenciler, çalışmaları yaklaşık 8 ay süren ‘Zamanda Safranbolu’ adlı belgeseli izleyerek merak ettiklerini yönetmenlere sorma şansı yakaladı.

Yönetmenleri ağırlamaktan ötürü gurur duyduklarını dile getiren İstinye Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aybike Serttaş, “Belgesel gibi değerli bir tür ile bizimle birlikte oldukları ve öğrencilerimizle yüz yüze iletişim kurdukları için çok mutluyuz. Gerçekten ustaların kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Onların sözlerinin öğrencilere ulaşması gerekiyor” dedi.

“İYİ OLAN FARK EDİLİYOR”

“Öğrenciler tanımıyorlardır diye düşünüyordum ama Nesli hocanın filmografisini sayan öğrenciler vardı” diyen Doç. Dr. Serttaş, “Demek ki bazı insanlar ve bazı eserler zamanın ötesine geçebiliyor. Biz aslında bazı şeylerden haberdar değiller veya seçici değiller diye Z kuşağına yükleniyoruz ama demek ki iyi olan gerçekten fark ediliyor” diye konuştu.

42 YIL SONRA YENİDEN

Üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi iken hocaları Suha Arın ile birlikte ‘Safranbolu’da Zaman’ diye bir film yaptıklarını ifade eden Kemal Sevimli, “‘Safranbolu’da Zaman’ filmi, Safranbolu’nun Unesco Milli Kültür Mirası listesine girmesine vesile olan bir çalışma oldu. Bizim için de önemli bir kilometre taşıydı. Safranbolulular bize, bu filmi yeniden yapalım, dedi. Safranbolu Kültür ve Turizm vakfı bu konuda önayak oldu. Biz de bu isteği kırmayıp üç arkadaş tekrar bir araya geldik ve 42 yıl sonra ‘Safranbolu’da Zaman’ filminin adını ‘Zamanda Safranbolu’ şeklinde değiştirip yeni bir film yaptık” dedi.

“SAFRANBOLU BAZI DEĞİŞİMLERE KATLANMAK ZORUNDA KALMIŞ”

Bu filmde 42 yıl önce bıraktıkları Safranbolu’nun o günden bugüne öyküsünü, olumlu ve olumsuz anlamda neler yapıldığını anlattıklarını dile getiren Sevimli, “Safranbolu’da olumlu ve olumlu olmayan birçok değişiklik gözlemledik. Çünkü o özgün yapı biraz zedelenmiş durumda. Filmde bu yönünü de vurguluyoruz hatta şöyle bir sözümüz var: Bu değişimlere ve gelişimleri bazen de katlanmak zorunda kalmış” diye konuştu.

“Bu belgeselde çok değerli belgeselci ve hocamız Suha Arın’a bir saygı selamı var” diyen Sevimli, “Üç arkadaşın bir araya gelmesi muhteşem heyecan verici bir şeydi. Yalçın Yelence arkadaşımız sağlığı nedeniyle sete hiç gelemedi ama senaryo çalışmasını birlikte yaptık” ifadelerini kullandı.

“SAFRANBOLU’YA 400 DAKİKA BİLE AZ”

Gençlerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını kaydeden Nesli Çölgeçen, “Ben bu olaya karşılıklı alışveriş olarak bakıyorum. Gençlere ne kadar bir şey veriyorsam inanın onlardan da o kadar çok şey alıyorum” dedi.

Filmin toplam çalışma süresinin sekiz ay sürdüğünü kaydeden Çölgeçen konuşmasını şöyle noktaladı:

“Çekimi bahar ve yaz aylarında iki etapta yaptık. Bahar mevsimini, yeniden doğuşun, kendini yeniden yaratmanın bir görsel simgesi olarak kullandık. Ve çiçekler açmış Safranbolu bahçelerini görüntüledik.

Ama gördük ki Safranbolu bir iki haftayla, üç beş ayla ilintili bir kent değil. Safranbolu’da 7 gün 24 saat ve 365 gün çekim yapacak kare bulursunuz. Safranbolu anlat anlat bitmiyor biz mesela 40 dakika boyunca anlattık ama Safranbolu’yu bilenler, filmi seyrettikten sonra ‘Şurayı da gösterebilirdiniz, burası eksik kalmış’ diyeceklerdir. Yani Safranbolu’ya 40 dakika yetmez, 400 saat bile az.”

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Öğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgesin hikayesini dinlediÖğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgesin hikayesini dinlediÖğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgesin hikayesini dinlediÖğrenciler, 42 yıl sonra yeniden çekilen belgesin hikayesini dinledi

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