Öğrenciler 500 kuş yuvası yaptı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nin "Merhamet Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri, 500 kuş yuvası yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, eğitim-öğretim dönemi boyunca "Merhamet Projesi" kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal içerikli ve farkındalık oluşturan etkinliklerine devam ediyor.

"Kuşlara Merhamet" adı altında bir araya gelen öğrenciler, hayvan sevgisini aşılamak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla 500 kuş yuvası yaptı. Kuş yuvaları ilçedeki öğretmenevi bahçesi, Saraybosna ve Kestane parkları ile muhtarlık bahçesine ve okullara ulaşım sağlanan yol kenarlarındaki ağaçlara asılacak.

Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler, yaptıkları kuş yuvalarını ilçe yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin beğenisine sundu.

Öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınımız olan çocuklarımız, eserleriyle geleceğe ilişkin bize güven veriyor. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Onların sevgisiyle dünya daha güzel bir yer olacak. Çocuklarımızın yaptıklarından dolayı ilçem, İstanbul ve ülkem adına gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri daha önce de "Kardeşime atkı ördüm" diyerek Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis ve Van'da zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilere 800 atkı göndermişti.

