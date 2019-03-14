HABER

Öğrenciler 500 kuş yuvası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi'nin "Merhamet Projesi" kapsamında Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin yaptığı 500 kuş yuvası, parklardaki ağaçlara asılacak

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nin "Merhamet Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri, 500 kuş yuvası yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, eğitim-öğretim dönemi boyunca "Merhamet Projesi" kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal içerikli ve farkındalık oluşturan etkinliklerine devam ediyor.

"Kuşlara Merhamet" adı altında bir araya gelen öğrenciler, hayvan sevgisini aşılamak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla 500 kuş yuvası yaptı. Kuş yuvaları ilçedeki öğretmenevi bahçesi, Saraybosna ve Kestane parkları ile muhtarlık bahçesine ve okullara ulaşım sağlanan yol kenarlarındaki ağaçlara asılacak.

Yavuz Selim İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler, yaptıkları kuş yuvalarını ilçe yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin beğenisine sundu.

Öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınımız olan çocuklarımız, eserleriyle geleceğe ilişkin bize güven veriyor. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Onların sevgisiyle dünya daha güzel bir yer olacak. Çocuklarımızın yaptıklarından dolayı ilçem, İstanbul ve ülkem adına gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri daha önce de "Kardeşime atkı ördüm" diyerek Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis ve Van'da zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilere 800 atkı göndermişti.

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Öğrencilerden yuvasız kuşlara 500 sıcak yuvaÖğrencilerden yuvasız kuşlara 500 sıcak yuva
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen: “Vakit gaflet vakti değildir”Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşleyen: “Vakit gaflet vakti değildir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Kuş Yuvası

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzlar çözülünce oraya koştular

Buzlar çözülünce oraya koştular

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

Kocasının yerine yoldan geçen genci öldürdü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.