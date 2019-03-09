Fuarı gezen vatandaşlar ve öğrenciler, burada mesleğin başında olan hakim ve savcılarla görüşme fırsatı buldu.

Hakim ve savcılık mesleğini ve Bakanlığın öğrencilerin görev yapabileceği çalışma alanlarını tanıtarak kariyer planlamalarına yardımcı olabilmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini aktaran Bölükbaşı, "Bu anlamda da burada bir stant oluşturduk. Hakim ve savcı meslektaşlarım öğrencilerle sohbet ederek mesleğimizi anlatmaya çalışıyor, kariyer planlamalarında öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorlar." dedi.

Bölükbaşı, çalışmalarını sadece fuar alanıyla sınırlı tutmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize gerekli yardımı göstereceğiz. Duruşma salonlarımızı gizlilik kararı olmadığı sürece gerekirse gruplar halinde onlara açabiliriz. Ayrıca bizlerden bilgi almaya da gelebilirler, mesleğimizi tanıyabilirler. Bizler öğrencilerin mesleğin ne olduğunu bilerek bu işe başlamalarını istiyoruz. Bu amaçla elimizden ne geliyorsa sarf edeceğiz. Bu ilgi ve alakayı görünce de mutlu olduk. Konferans salonuna binden fazla öğrencinin bizleri dinlemek için geldiğini gördüm. Bu, ne kadar büyük ilgi olduğunu gösteriyor."