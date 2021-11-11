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Öğrenciler ara tatile çıkıyor! Tatil için son ders zili yarın

11.11.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatil için son ders zili yarın çalacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Öğrenciler ara tatile çıkıyor! Tatil için son ders zili yarın

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

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İKİNCİ DÖNEMDEKİ ARA TATİL TARİHİ

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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