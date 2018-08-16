Öğrenciler arkeoloji kampında tarihe dokundu

Müze Müdürü İzzet Esen de artık geleneksel hale gelen ve her yıl daha fazla katılımcı ile gerçekleştirilen arkeoloji yaz okulu etkinliklerinin bu yılki bölümüne 30 öğrencinin katıldığını vurgulayarak, "Bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Çocukların eğlenerek öğrendikleri yaz okulu etkinlikleri bizim için de ayrı bir keyif oldu." dedi.

Müzede, 30 Temmuz tarihinde başlayan 2018 yılı yaz okulu etkinlikleri için kapanış töreni düzenlendi. Kalehöyük Kazı Başkanı Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura, bu yıl düzenlenen etkinliklere katılan çocukların arkeoloji ile ilgili bilgiler alarak höyükte kazı çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Kaymakam Murat Girgin de her yıl yapılan yaz okulu etkinliklerinin Kaman ilçesi için önemli bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımız için bu ortam, bu etkinlikler bulunmaz bir fırsat oldu. Müze müdürlüğümüz tüm personeli ile her yıl başarılı bir şekilde bu programı gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerde Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihro Omura ve ekibinin de çok önemli katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

Kapanış programında öğrencilerin yaz okulu boyunca yaptıkları çalışmalar, katıldıkları kazı faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı. Protokol üyeleri, katılımcı öğrencilere sertifika ve hediye takdim etti.

