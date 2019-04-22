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Öğrenciler Atak, Anka ve Hürkuş’u inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen sınavdan Ankara bazında dereceye giren 4 öğrenci, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.’de (TUSAŞ/TAI) Atak, Anka ve Hürkuş’u inceleme fırsatı buldu.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi seçme sınavından Ankara bazında dereceye giren 4 öğrenci Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.’yi gezdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen sınavdan Ankara bazında dereceye giren 4 öğrenci, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.’de (TUSAŞ/TAI) Atak, Anka ve Hürkuş’u inceleme fırsatı buldu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi seçme sınavından Ankara bazında dereceye giren 4 öğrenci Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.’yi gezdi. Atak, Anka ve Hürkuş’u yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, merak ettikleri konularda ise yetkililerden bilgi aldı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından üretilen T129 Atak helikopterinin kokpitine oturan Zeynep Şura Çetin (11) isimli bir öğrenci, TUSAŞ’ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Milletimizin böyle bir helikopteri geliştirmesi çok gurur verici. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Milletimiz için değerli bir insan olmak istiyorum, geliştirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Anka’yı çok beğendiğini söyleyen Ahmet Altuğ Atalay (10) ise, Türkiye’nin geliştirdiği bir uçak olması nedeniyle gurur duyduğunu söyledi. Daha önce Anka’yı sadece haberlerde gördüğünü, şimdi canlı görebilme fırsatı bulduğu içinde mutlu olduğunu ifade eden Atalay, büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istediğini kaydetti.
Büyüyünce uçak veya otomobil mühendisi olacağını belirten Talha Bekar (9), “Burada milletimizin ne kadar güzel uçaklar yaptığını gördüm. Gurur duyuyorum vatanımdan. Hürkuş aslında güzel bir uçak, sevdim. Bütün uçaklarda İngilizce yazı olması garibime gittim. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim ama şimdi canlı görmek çok güzel bir histi. Büyüyünce uçak veya otomobil mühendisi olacağım” dedi.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri
Deneyap Teknoloji Atölyesi projeleri yeterli fiziki imkanlar ve donanımlar sağlanarak, gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen ve diğer insanları da bu doğrultuda etkileyebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı. Denayaplarda, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitim alarak 3 yıllık bir süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecekler.

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