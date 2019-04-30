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Öğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki ilkokulun öğrencileri, atık malzemelerden yararlanarak çeşitli eşyalar yapıp kurulan stantlarda sergiledi.

Öğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki ilkokulun öğrencileri, atık malzemelerden yararlanarak çeşitli eşyalar yapıp kurulan stantlarda sergiledi. Ayrıca yine atık malzemeleri kulanarak elbiseler tasarlayan öğrenciler, mini bir defileyle sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi için Çavuşlar İlkokulu'nda da çalışma yapıldı. Proje yürütücüsü Sınıf Öğretmeni Ayşen Yörük Boz, ilkokul öğrencileriyle birlikte kağıt, plastik, karton, meşrubat kutusu kapakları ve plastik kaplar gibi atık malzemeleri kullanarak geri dönüşüme kazandırdı. Çocuklar bu atık malzemeleri kullanarak saat, maket ev, oyuncaklar ve Türkiye harikası yaptı. Ayrıca yine atık malzemeler kağıt, plastik ve kartonları kulanarak çeşitli elbiseler tasarladı. Bu elbiseleri giyen öğrenciler, defileyle sundu. Açılan 5 ayrı stantta ise geri dönüşüme kazandırılan diğer eşyalar halka sunuldu. Öğrencilerin tasarımları beğenildi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdıÖğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdıÖğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdıÖğrenciler atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırdı

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