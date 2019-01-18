HABER

Öğrenciler atıklardan hayvanlar için yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, evlerinden getirdikleri atık malzemeleri rengarenk boyayıp kuşlar ve sokak hayvanları için yuva ile yemlik haline getirdi

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden sokak hayvanları ve kuşlar için yuva yaptı.

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri atık malzemeleri rengarenk boyayıp kuşlar ve sokak hayvanları için yuva ile yemlik haline getirdi.

Öğrenciler, hazırladıkları yuva ve yemlikleri okulun çevresindeki farklı yerlere yerleştirdi.

Okul müdürü Hasan Özcan, gazetecilere, okullarında sosyal projelere öncelik verdiklerini, öğrencilerin çevreyle barışık olması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilerin çevreyi koruyup sevmesini, atıkları çevreye atmamasını, iyi ve yardımsever bir insan olmasını istediklerini dile getiren Özcan, "Hayvanları ve çevreyi koruyan etkinlik yaptık. Çalışmaya katılım oldukça yüksek oldu. Çalışmamızda atık malzemeleri kullandık. Öğrencilerimiz strafor ve küçük LPG tanklarından kedi evleri, kartonlardan yuva yaptılar. Plastik malzemeler ve su kaplarından yemlikler yapıldı. Çevreci bir çalışma oldu." dedi.

Yapılan yuvaların okul bölgesinde kullanıldığını aktaran Özcan, "Bu evleri ve yemlikleri mahallemizdeki apartmanların, sitelerin bahçesine, okulumuzun arkasındaki bahçeye yerleştirdik. Hayvanların soğuk kış aylarında sığınacağı bir yuva olsun dedik. Öğrencilerimiz ayrıca zaman zaman bu yuvaları ziyaret ederek mama bırakacak." diye konuştu.

Çocuklara ailelerinin de destek verdiğini belirten Özcan, öğrencilerin bundan sonra bu tür çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Nisa Rümeysa Taşcıoğlu ise çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Üç arkadaşımızla evimizden getirdiğimiz eski karton, kağıt ve bezlerden kedi evi yaptık. Tamamen atık malzemeleri kullandık. Üşüyen, üşüdüğü için yemek yiyemeyen kediler için evimizin bahçesine kedi yuvamızı yerleştireceğiz." dedi.

Öğrencilerden Şevval Fatma Çetin de kullanılmayan kumaşlardan kedi evi yaptığını dile getirerek, bunu evlerinin bulunduğu sokağa koyacaklarını ifade etti.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Jandarma, Beyaz Cennet'te kuş uçurtmuyorJandarma, Beyaz Cennet'te kuş uçurtmuyor
Çocuklar ritim sayesinde başarılarını artırıyorÇocuklar ritim sayesinde başarılarını artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Okul Müdürü Hasan Özcan sokak hayvaanları Yuva

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.