HABER

Öğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki Evren Paşa Ortaokulu'nun öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladıkları kostümleri giyip, yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'teki Evren Paşa Ortaokulu'nun öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladıkları kostümleri giyip, yürüyüş yaptı.
Armutalan Mahallesi'ndeki Evren Paşa Ortaokulu'nun öğrencileri, 'Eko Okullar Projesi' kapsamında, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için öğretmenleri ve aileleriyle atık materyallerden yaptıkları kostümleri giydi. Ellerine, çevre duyarlılığına dikkat çeken yazıların olduğu dövizleri alan öğrenciler, trafiğe kapalı alanlarda yürüdü. Çocuklar, 'Çevreye duyarlı olun' ve 'Geri dönüşüm çok önemli' sloganları atıp, çevre konulu şarkılar söyledi. Çevredekiler ve esnaf alkışlarla tempo tutarak, öğrencilere destek verdi. Yaklaşık 1 saat yürüyen öğrenciler, daha sonra okullarına dönüp, 'çevre' konusunda yazdıkları şiir, şarkı ve kompozisyonları okudu.
Evren Paşa Ortaokulu'ndan yetkili, projeye ilişkin "Eko Okullar Programı, 2016- 207 eğitim- öğretim yılı itibarıyla 62 ülkede aynı anda hayata geçirilmiştir. Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan programdır. Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimlerini, sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Devam ettirdiğimiz proje kapsamında veliler ve öğretmenler ile birlikte geri dönüşüm malzemelerinden çocuklarımıza kostümler yaptık. Yaptığımız kostümlerle yürüyüş yapıp insanların dikkatini çektik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdüÖğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdüÖğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdüÖğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdü

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...
“İdrarı uzun süre tutmak, kirli tuvalete girmekten daha tehlikeli olabilir”“İdrarı uzun süre tutmak, kirli tuvalete girmekten daha tehlikeli olabilir”
Müftü Karabayır: FETÖ'den sonra Mevlid Kandili aslına uygun idrak ediliyorMüftü Karabayır: FETÖ'den sonra Mevlid Kandili aslına uygun idrak ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.