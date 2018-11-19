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Öğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki Evren Paşa Ortaokulu'nun öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladıkları kostümleri giyip, yürüyüş yaptı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'teki Evren Paşa Ortaokulu'nun öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladıkları kostümleri giyip, yürüyüş yaptı. Armutalan Mahallesi'ndeki Evren Paşa Ortaokulu'nun öğrencileri, 'Eko Okullar Projesi' kapsamında, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için öğretmenleri ve aileleriyle atık materyallerden yaptıkları kostümleri giydi. Ellerine, çevre duyarlılığına dikkat çeken yazıların olduğu dövizleri alan öğrenciler, trafiğe kapalı alanlarda yürüdü. Çocuklar, 'Çevreye duyarlı olun' ve 'Geri dönüşüm çok önemli' sloganları atıp, çevre konulu şarkılar söyledi. Çevredekiler ve esnaf alkışlarla tempo tutarak, öğrencilere destek verdi. Yaklaşık 1 saat yürüyen öğrenciler, daha sonra okullarına dönüp, 'çevre' konusunda yazdıkları şiir, şarkı ve kompozisyonları okudu. Evren Paşa Ortaokulu'ndan yetkili, projeye ilişkin "Eko Okullar Programı, 2016- 207 eğitim- öğretim yılı itibarıyla 62 ülkede aynı anda hayata geçirilmiştir. Okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan programdır. Okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimlerini, sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Devam ettirdiğimiz proje kapsamında veliler ve öğretmenler ile birlikte geri dönüşüm malzemelerinden çocuklarımıza kostümler yaptık. Yaptığımız kostümlerle yürüyüş yapıp insanların dikkatini çektik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

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