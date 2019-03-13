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Öğrenciler atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Tokat'ta öğrenciler "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerden topladıkları cam, kağıt, atık yağı belediyeye, çay atığını da solucan üretim merkezine veriyor

Tokat'ta öğrenciler, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüme kazandırmak için evlerden cam, kağıt, çay atığı ve atık yağ topluyor.

Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, her ay belirli bir günde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerden cam, kağıt, çay atığı ve atık yağları alıyor.

Toplanan çay atıkları beldedeki solucan üretim merkezine, diğer atıklar da belediyeye veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıfır atık meselesinin memleket meselesi, vatan borcu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu kapsamda yürüttüğü bir proje bulunduğunu belirten Küçükali, "Belediye ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde yürütülen güzel bir proje. Belediyenin de ciddi destekleri var. Atık toplayan vatandaşlara belediye tarafından atık miktarına göre su yüklemesi yapıyor." dedi.

Vatandaşların evlerindeki bütün atıklarını biriktirdiklerini dile getiren Küçükali, "Belediye vasıtasıyla geri dönüşüm ayrıştırma tesisine gönderiliyor. Evlerde biriktirilen gıda atıkları da solucan üretim merkezi var, oraya götürülüyor. Hiçbir atık çöp doğaya karıştırılmıyor. İsraf edilmiyor ve geri dönüşüme gönderiliyor. Sağlıklı çevre sağlıklı nesil sağlıklı gelecek diyoruz." ifadesini kullandı.

Küçükali, projenin okulların açıldığı gün başladığını aktararak şunları kaydetti:

"Proje gayet güzel yürüyor. Bunu bütün Türkiye'de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bütün Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Daha önceleri şehir merkezlerinde uygulanıyor sıfır atık projeleri ama köyde uygulanan ilk proje. Zaten sıkıntılar da köylerde. Zirai ilaç atıklar direkt suya, doğaya karışıyor. Çok tehlikeli. Biz bunu önlemek amacıyla başlattık."

Ev kadını Fatma Demirhan da çocukların atıkların doğaya karışmaması için çabaladığını vurgulayarak, "Her şeyin bilincindeler, doğanın, çevrenin güzelliğinin farkındalar. Bunun için kirletmemek istiyorlar. Bu da güzel bir davranış. Doğamızı koruyalım çünkü biz de burada misafiriz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ilkokul öğrencisi "Sıfır Atık Projesi" Tokat

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