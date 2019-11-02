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Öğrenciler atıklarla çöplüğe dönen nehir kıyısını temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Yunanistan ile Türkiye sınırını belirleyen Meriç Nehri kıyısında piknikçiler tarafından bırakılan çöpler, ilkokul ve  lise öğrencileri tarafından temizlendi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de Yunanistan ile Türkiye sınırını belirleyen Meriç Nehri kıyısında piknikçiler tarafından bırakılan çöpler, ilkokul ve lise öğrencileri tarafından temizlendi. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte farkındalık yaratmak için temizlediği alandan 1 kamyon çöp toplandı. Öğrenciler temizlik öncesi ve sonrasını fotoğrafladı.
Özel bir okulda öğrenim gören ilkokul ve lise öğrencileri Meriç Nehri'nin Nato Köprüsü Mevkisi'nde çevre temizliği yaptı. Aileleri ve öğretmenleriyle bölgeye gelen öğrenciler, çoğunluğu piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri temizledi. Alandan 1 kamyon dolusu pet ve cam şişe ile atık toplandı. Ellerindeki pankartlarda taşıyan öğrenciler, alanın öncesi ile sonrasını fotoğraflayarak kirliğe dikkat çektiler.
Öğrencilerden İrem Nur Karakoyun, "Çöp toplamaya geldik. Kıyılarımızı temizleyip, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Buraya gelenler çöplerini atıyor. Ben de ailemle buraya geliyorum. Burada piknik yaptıktan sonra çöplerimizi toplayıp gidiyoruz. Burada daha güzel vakit geçirmek için çöplerimizi buraya atmamaız gerekir" dedi.
İlkokul öğrencisi Alp Üstün de "Doğanın kirlenmesi, kutup ayılarının ölmesi demektir. Bu da dünya dengelerinin değişmesine neden oluyor. Çevreye çöp atmak doğaya, insana ve tüm canlıların yaşamlarını tehlikeye atmak demektir" diye konuştu.
Öğrencileri ile birlikte çöp toplayan öğretmenlerden İldem Yeltekin ise "Yunanistan sınırında, kentin simgelerinden biri olan Meriç Nehri kıyısının kirlenmesi bizleri çok üzüyor. Farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenledik" dedi.
Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

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