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Öğrenciler atmosfere dokundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:29 | Son Güncelleme

Samsun’da 51 ortaokul olmak üzere 2 bin öğrenciyi kapsayan “Atmosfere Dokunuyoruz” projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Meteoroloji 10.

Samsun’da 51 ortaokul olmak üzere 2 bin öğrenciyi kapsayan “Atmosfere Dokunuyoruz” projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile hayata geçirilen “Atmosfere Dokunuyoruz” projesi tanıtım toplantısı Meteoroloji Müdürlüğü binasında Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İlk olarak protokol konuşmaları ile başlayan tanıtım toplantısında ilk konuşmayı gerçekleştiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugüne kadar olduğu gibi Samsun İl Müdürlüğü olarak yine farklı bir proje ve farklı bir dokunuş ile çocuklarımızın karşısına çıkıyoruz. Vizyon belgemizin en önemli yanlarından bir tanesi Türkiye’de nitelik eğitimi ortaya çıkarmak ve nitelikli eğitimi kurgulamak içindir. Dolayısıyla eğitimin daha nitelikli hale gelebilmesi için tüm eğitim ortamlarının eğitime açık hale gelmesi okulun dışında ki diğer öğrenme alanlarında bir öğrenme alanı haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu zamana kadar tam da bu amaca uygun projeler ürettik" dedi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce ise, "Sınıf dışı öğretim teknikleri kapsamında öğretmenlerimizin üretme tekniğini kullanması gerekse öğrencilerimizin kapalı bir mekandan ziyade derslerinde görmüş oldukları bu bilimsel konuyu bizzat uygulamalı olarak mekanında uzmanlar tarafından anlatılması son derece önemli bir durumdur" diye konuştu.

“Bilgi kuvvettir”
Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "En iyi öğretme metodu nedir bunun arayışı içindeyiz. Son gelinen noktada ezberci eğitimden uzaklaşalım, çocukların uygulayarak sahada eğitim görerek öğrenmenin kalıcı olduğuna uzmanlar karar vermişler. Bu yüzden Samsun’da o çerçevede eğitimler yapılmaktadır. Bizler hep hava olayları merak ederiz. Nasıl oluyor da meteoroloji hava olaylarını tahmin edebiliyor, yarın yağışlı olduğunu nereden biliyor diye merak ederiz. Bu olayı ezbere bilmekten ziyade ben sizinle birlikte bu derslere katılmış oldum. Ben projenin çok yararlığı olduğunu düşüyorum. Biz insan olarak bir şeyi kitaptan okuyunca ezbere unutuyoruz. Dokununca uygulamalı olunca artık unutmayız. Bilgi kuvvettir. Kalıcı bilgiler öğrenme anlamında ’Atmosfere Dokunuyorum’ projesi çok anlamlı buluyorum" şeklinde konuştu.
Tanıtım toplantısı çerçevesinde Vali Kaymak ve beraberindekiler, Canik Fatih Ortaokulu öğrencileri ile birlikte meteoroloji hava tahmin balonunu uçurdu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi tarafından hazırlanan hava olayları oyunu Vali Kaymak ve öğrenciler tarafından yapılarak eğlenceli anlara sahne oldu. Akabinde toplantıya katılanlara Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün bölümleri gezdirildi.
Toplu fotoğraf çekilmesi ile toplantı son buldu.

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