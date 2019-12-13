Öğrenciler atmosfere dokundu

Samsun’da 51 ortaokul olmak üzere 2 bin öğrenciyi kapsayan “Atmosfere Dokunuyoruz” projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile hayata geçirilen “Atmosfere Dokunuyoruz” projesi tanıtım toplantısı Meteoroloji Müdürlüğü binasında Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İlk olarak protokol konuşmaları ile başlayan tanıtım toplantısında ilk konuşmayı gerçekleştiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugüne kadar olduğu gibi Samsun İl Müdürlüğü olarak yine farklı bir proje ve farklı bir dokunuş ile çocuklarımızın karşısına çıkıyoruz. Vizyon belgemizin en önemli yanlarından bir tanesi Türkiye’de nitelik eğitimi ortaya çıkarmak ve nitelikli eğitimi kurgulamak içindir. Dolayısıyla eğitimin daha nitelikli hale gelebilmesi için tüm eğitim ortamlarının eğitime açık hale gelmesi okulun dışında ki diğer öğrenme alanlarında bir öğrenme alanı haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu zamana kadar tam da bu amaca uygun projeler ürettik" dedi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce ise, "Sınıf dışı öğretim teknikleri kapsamında öğretmenlerimizin üretme tekniğini kullanması gerekse öğrencilerimizin kapalı bir mekandan ziyade derslerinde görmüş oldukları bu bilimsel konuyu bizzat uygulamalı olarak mekanında uzmanlar tarafından anlatılması son derece önemli bir durumdur" diye konuştu.