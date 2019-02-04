Bakanlara, öğrencilerin cam, plastik ve metal gibi atıkları geri dönüşüm cihazına attıktan sonra kartlarına bir miktar ücret yükleneceği ve öğrencilerin bu ücreti kantinde harcayabileceği bilgisi aktarıldı.

- "Plastik poşetten bir bedel elde etmek gibi bir düşüncemiz yok"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, bu uygulamayı tüm okullarda yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakanlık tarafından 2021'de uygulanacak depozito uygulamasını hatırlatan Kurum, daha temiz çevre, daha yeşil bir Türkiye için tüm illerde ve ilçelerde bu uygulamayı süratle hayata geçireceklerini vurguladı.

Plastik poşet uygulamasına da değinen Kurum, "Beyanname süreci yeni başladı. Artık üreticilerimiz, tüketicilerimiz bu beyannameleri dolduruyor. Bizim buradaki amacımız şu değil, bunu net bir şekilde söylemek istiyorum, 'plastik poşetten bir bedel elde etmek' gibi bir düşüncemiz yok. Daha ilk bir aylık uygulamada yüzde 60-65 oranında bir azalma var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için bu uygulamaya geçiyoruz. Plastik poşetlerin doğaya, çevreye olan zararlarını artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız tüketimi azaltmak." diye konuştu.