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Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:40 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda lise bahçesindeki bankın üzerinde uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örten öğrenciler, takdir topladı.

Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örttü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI'nda lise bahçesindeki bankın üzerinde uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örten öğrenciler, takdir topladı.
Adapazarı'ndaki Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nda eğitim gören bir öğrenci, okul baçhesine giren köpeğin bankın üzerinde uyuduğunu gördü. Bunun üzerine köpeğin yanına giden öğrenci ve arkadaşları üzerlerindeki hırkaları çıkardı. Kar soğuğu nedeniyle köpeğin üşüdüğünü düşünen öğrenciler, hırkaları hayvanın üzerine örttü.
Hırkaların altında ısınan köpek, uyurken, öğrencilerin bu hareketi öğretmenleri ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Bazı öğrenciler bu anların fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örttüÖğrenciler, bankta uyuyan köpeğin üzerini hırkalarıyla örttü

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