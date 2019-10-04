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Öğrenciler barınaktaki hayvanlara kitap okudu, müzik dinletisi sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, Hayvanları Koruma Günü kapsamında Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, hayvanlara kitap okuyup, müzik dinletisi sundu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS( Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Hayvanları Koruma Günü kapsamında Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, hayvanlara kitap okuyup, müzik dinletisi sundu.

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, bugün sabah saatlerinde öğrenciler ve Marmarisliler'in akınına uğradı. Hayvanları Koruma Günü, kapsamında kreşlerden liseye kadar yüzlerce öğrenci, ellerinde 'Hayvanları koruyalım', 'Hayvanlara yaşam hakkı' yazılı dövizlerle barınağa geldi. Barınağı dolaşanlara yetkililer tarafından bilgiler verildi. Özel bir kolejin 30 öğrencisi, hayvanlara önce kitap okudu ardından gitar ve flüt ile müzik dinletisi sundu. Müziği duyan köpeklerin bir anda havlamayı kesmeleri ve kulak kesilmeleri dikkat çekti. Ziyaretin sonunda öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.

Etkinlikte gitar çalan öğrencilerden Lavin Su Gülbeldek ve flütle ile eşlik eden Sera Bezmen, "Müzik ruhun gıdasıdır sözünden hareket ederek onlara sadece mama vererek değil müzikle iletişim kurmak istedik. Bizi dikkatlice dinlemelerine hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk" dedi. Ortaokul öğrencisi Mehmet Hasçatan ise "Köpeklere kitap okudum. Onların bizleri anladığına ve kendilerine kitap okumamıza mutlu olacaklarına inanıyorum. Havlayan köpeklerin, biz kitap okurken susmaları dikkatimizi çekti" dedi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu İhsan Öztürk de "Bu dünya sadece bizim değil. Hayvanlar, bitkiler gibi tüm canlılarla paylaştığımız yeryüzünde insanlar olarak daha dikkatli, daha paylaşımcı ve daha vicdanlı olmalıyız. Biz de belediye olarak bu bilinçle hizmet üretiyoruz. Göreve geldiğimizde ilk işimiz hayvan barınağını rehabilite etmek oldu. İlk etabı biten çalışmalarımız tamamlandığında çok modern bir barınağa kavuşacağız. Tüm çabamız can dostlarımızın da rahat bir yaşam sürmesi" dedi.

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