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Öğrenciler ‘Barış’ yazarak Mehmetçiğe destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 00:12 | Son Güncelleme

Elazığ öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için odalarının ışıklarıyla ’Barış’ yazısı oluşturarak destek verdi.Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturarak Mehmetçiğe moral verip harekata destek oldu.

Elazığ öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için odalarının ışıklarıyla ’Barış’ yazısı oluşturarak destek verdi.
Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla yurtlardaki odaların ışıklarıyla "Barış" yazısı oluşturarak Mehmetçiğe moral verip harekata destek oldu. İzmir’de teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca mücadele verip şehit olan Fetih Sekin’in isminin verildiği kız yurdunda kalan öğrenciler yazılan ‘Barış’ yazısının hem resmini çekti, hem de özçekim yaparak sosyal medyada paylaşıp destek verdi.
Güvenlik güçlerin şuanda Fırat’ın doğusunda kahramanca bir mücadele sergilediğini belirten yurt personeli Dilek Çetin, “Bizde Elazığ KYK il müdürlüğü olarak Fethi Sekin Kız Yurdunda öğrencilerimiz ile birlikte böyle bir çalışma planladık. Kahraman askerimize yürekten duan ediyoruz” dedi.
Yurtta kalan öğrencilerden Ayşenur Dağcı ise, “Barış yazarak askerlerimize moral olmasını istedik. Onlara dua ediyoruz. Allah yardımcıları oldun” diye konuştu.
Öğrencilerden Eda Kılınç da, askerlere destek amaçlı böyle bir çalışma yatıklarını kaydetti.

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