Öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün "Kültür ve Sanat Yarışmaları"na Bursa ev sahipliği yapıyor.

Marmara Bölgesi Grup finalleri Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Lise ve üniversite seviyesinde toplam 34 bin 218 öğrenci yarışmalara başvuru yaparken, 7 bölgede gerçekleştirilecek olan yarışmaların Marmara Bölge Finali büyük bir çekişmeye sahne oluyor. 4 gün sürecek yarışmaların ilk gününde ‘Kim Bilir Sloganı’ ile bu yıl ikinci kez düzenlenen bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından yarışmaya geçildi. Öğrencilere genel kültür, tarih, sanat tarihi, edebiyat, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular, görsel sanatlar, sayısal mantık ve spor kültürü konularından seçmeli sorular yöneltildi. Yarışmanın sonunda lise seviyesinde Bursa birinci, İstanbul ikinci ve Balıkesir üçüncü olurken üniversite seviyesinde birinciliği Çanakkale alırken, Edirne ikinci ve Balıkesir üçüncülüğün sahibi oldu.

Öte yandan yarışmalar 7 bölgede tamamlandıktan sonra mayıs ayında Ankara’da yapılacak Türkiye finalleriyle sona erecek. Yarışmalarda gençlerin performanslarını grup finallerinde alanında uzman jüriler, Türkiye finalinde ise ünlü jüriler değerlendirecek. Türkiye birincisi olan gençler yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecek.