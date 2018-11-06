Öğrenciler bin 700 rakımlı yaylada fidan dikti

GİRESUN (AA) - Giresun'da, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında bin öğrenci, 1700 rakımlı Paşakonağı Yaylası'nda bin fidanı toprakla buluşturdu.
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında Bulancak ilçesine bağlı Paşakonağı Yaylası'nda program düzenlendi.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda yaklaşık bin öğrenci yaylaya fidan dikti.
Vali Harun Sarıfakıoğulları, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin küçük elleriyle fidanların toprakla buluştuğunu söyledi.
Sadece Giresun'un değil Türkiye'nin yemyeşil hale geleceğini dile getiren Sarıfakıoğulları, "Bu siz öğrencilerin kocaman yüreklerinizle gerçekleşecek bir şey. İnşallah bu mutluluğu yaşamınızın her anında tadarsınız. Yeşil bir Türkiye hepimizin arzusu." dedi.
Sarıfakıoğulları, ağaçlandırmanın ülkeye hem ekonomik katkı vereceğini hem de yeşile özlemi azaltacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Hem de erozyonla mücadele etmenin en etkin yolunu da aralamış olacağız. Bunlar öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm kurumların birlikteliğiyle gerçekleşecek. İnşallah öğrencilerin bugünkü çabası neticesinde ileride hep birlikte bir gün burada piknik de yaparız. Çok sevdiğim öğrenciler, sizlere hitap ederken, sizlerle göz göze gelirken bilin ki yüreğim titriyor, hepiniz Allah'a emanet olun."
Programa, Giresun Orman Bölge Müdür Vekili Halil Oflu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, İl Sağlık Müdürü Hasan Hüseyin Arslantürk, orman personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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