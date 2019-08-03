Öğrenciler bu parkta hem öğreniyor hem eğleniyor

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik, AFAD, ilk yardım ve itfaiye bilgilerini hem teorik hem de uygulamalı öğreniyor.

Bahşili ilçesi girişinde 15 dönümlük alanda kurulan ve mayıs ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açılan park, sinyalizasyon sistemleri, hemzemin ve üst geçitleri, yakıt istasyonları ve hastanesiyle mini bir şehir haline geldi. Diğer illerdeki trafik eğitim parklarından ayrı olarak Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik, itfaiye, sağlık ve AFAD birimleri bir arada bulunuyor.

Yaz tatilinde Kur'an kurslarına katılan öğrenciler de eğitmenleriyle parka gelerek, burada bulunan trafik polisleri, AFAD görevlileri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencilere ilk olarak eğitim vagonunda trafik polisi tarafından trafik kuralları öğretiliyor, ardından bu kurallar araçlarla uygulamalı gösteriliyor. AFAD görevlisi tarafından güvenli yaşam odasında eğitim alan öğrencilere daha sonra sağlık görevlilerince çeşitli bilgiler veriliyor. Öğrenciler son olarak Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi alarak yangın söndürme tatbikatı yapıyor. Eğitimin ardından öğrencilere sertifika veriliyor.