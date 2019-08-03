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Öğrenciler bu parkta hem öğreniyor hem eğleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de mayıs ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik, AFAD, ilk yardım ve itfaiye eğitimlerini hem teorik hem de uygulamalı görüyor - Vali Yunus Sezer: - "Projemiz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye geneline yaygınlaştırılıyor. Çok faydalı, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz çok memnun" - "Diğer illerde de bu parkların benzerleri var ama ilk kez 4'ü bir arada dediğimiz konsept var. Bir de sinyalizasyon sistemleri, hemzemin ve üst geçitlerle yakıt istasyonları, otobüs durakları ve hastanesiyle mini bir şehir yaptık"

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik, AFAD, ilk yardım ve itfaiye bilgilerini hem teorik hem de uygulamalı öğreniyor.

Bahşili ilçesi girişinde 15 dönümlük alanda kurulan ve mayıs ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açılan park, sinyalizasyon sistemleri, hemzemin ve üst geçitleri, yakıt istasyonları ve hastanesiyle mini bir şehir haline geldi. Diğer illerdeki trafik eğitim parklarından ayrı olarak Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik, itfaiye, sağlık ve AFAD birimleri bir arada bulunuyor.

Yaz tatilinde Kur'an kurslarına katılan öğrenciler de eğitmenleriyle parka gelerek, burada bulunan trafik polisleri, AFAD görevlileri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencilere ilk olarak eğitim vagonunda trafik polisi tarafından trafik kuralları öğretiliyor, ardından bu kurallar araçlarla uygulamalı gösteriliyor. AFAD görevlisi tarafından güvenli yaşam odasında eğitim alan öğrencilere daha sonra sağlık görevlilerince çeşitli bilgiler veriliyor. Öğrenciler son olarak Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi alarak yangın söndürme tatbikatı yapıyor. Eğitimin ardından öğrencilere sertifika veriliyor.

Mayıs ayından bu yana yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı parkta, ilerleyen zamanlarda çevre illerden gelecek öğrencilerin de eğitim alması planlanıyor.

- "Çevre illerde de bu projenin uygulanması için çalışma yapıyorlar"

Vali Yunus Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın 8 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açıldığını hatırlatarak, parka "4'ü bir arada" dediklerini söyledi.

Öğrencilerin burada sadece trafik eğimi almadığını anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"AFAD ile ilgili genel bilgileri alabilecekleri deprem similasyon merkezimiz, itfaiyeden yangınlarla ilgili genel bilgileri alabilecekleri merkezimiz var. Yine ilk yardım eğitimini alabilecekleri yer var. Son olarak hem teorik hem de uygulamaları alabilecekleri trafik eğitim parkuru var. Çocuklarımız eğlensinler istiyoruz. Eğlenirken de trafik kurallarını öğrenmelerini amaçlıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin öğrencimiz buradan faydalandı. Çocuklarımız sertifikalarını aldı. Çevre illerde de bu projenin yapılması için çalışma yürütülüyor. Projemiz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye geneline yaygınlaştırılıyor. Çok faydalı, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz çok memnun. İnşallah bu proje devam edecek."

- "Mini bir şehir yaptık"

Sezer, parka ilginin yoğun olduğunu, bunu sınırlı tuttuklarını belirterek, parkı eğitim amacıyla açtıklarını dile getirdi.

Çocukların en ince detaya kadar kuralları öğrenmelerini istediklerini ifade eden Sezer, "Bunun için sabah ve öğleden sonra öğrencilerimiz guruplar halinde geliyor. Diğer illerde de bu parkların benzerleri var ama ilk kez 4'ü bir arada dediğimiz konsept var. Bir de sinyalizasyon sistemleri, hemzemin ve üst geçitlerle yakıt istasyonları, otobüs durakları ve hastanesiyle mini bir şehir yaptık. Muhakkak diğer illerimizde de benzerleri var ama burası bir şehrin birebir buraya minimize edilerek uygulanmış hali." diye konuştu.

Kur'an kursu öğrencisi Saliha Şevval Yıldız da "Buradaki eğitim çok güzel geçiyor, çok güzel bir etkinlik. Çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Bugün trafik kurallarını öğreniyoruz. Burada öğrendiklerimi trafikte aileme hatırlatıyorum." dedi.

Öğrencilerden Emine Sakıntı da "Buradaki görevliler trafik kurallarını öğretti. Yayaların nereden nasıl geçeceğini öğretti. Burada öğrendiklerimiz büyüdüğümüzde de yarar sağlayacak ve büyüklerimize örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

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Çocuk Trafik Eğitim Parkı kırıkkale Vali Yunus Sezer

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