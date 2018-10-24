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Öğrenciler bugün de yollardaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde servis, emniyet ve belediye üçgeninde kalan öğrenciler, evlerine yürüyerek gidip gelmek zorunda kaldı.

Öğrenciler bugün de yollardaydı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde servis, emniyet ve belediye üçgeninde kalan öğrenciler, evlerine yürüyerek gidip gelmek zorunda kaldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden ek olarak 'S' plaka alamadıkları için dün minibüsleri ile gittikleri Oltu Kale Meydanı'nda kontak kapatan şoförler eylem yaptı. Eylemin ardından Erzurum'a gelerek Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile görüşen şoförlere 15 gün süre tanındı ve araçları uygun hale getirilmesi istendi. Belediye yetkilileri, "Kesinlikle ayakta öğrenci taşınmayacak. Her sürücü koltuk sayısı kadar öğrenci alacak. Aracını öğrenci taşımacılığına uygun hale getirene taşıma izni verilecek" denildi.
Bugün servise çıkan şoförler, emniyet ve belediyenin dediği gibi servislere koltuk sayısı kadar öğrenci alınca birçok öğrenci yine yürümek zorunda kaldı. Öğrenciler, "Servise yetişen biniyor. Yetişemeyen evine veya okuluna yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Umarız bu sıkıntılar kısa sürede çözülür" diye konuştu.
Servis şoförleri öğlen saatlerinde servise binemeyen öğrencilerin ailelerinin tepki göstermesi üzerine akşam saatlerindeki servise çıkmadı.

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