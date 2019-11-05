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Öğrenciler can dostları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Özel Bursa Aydın Okulları öğrencilerine hayvan sevgisinin aşılanması, bakımı ve sahiplenilmesi konularında eğitim verdi.Öğretmenleri ile birlikte Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret eden öğrencilere, yetkililer tarafından barınak hakkında bilgiler verildi.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Özel Bursa Aydın Okulları öğrencilerine hayvan sevgisinin aşılanması, bakımı ve sahiplenilmesi konularında eğitim verdi.
Öğretmenleri ile birlikte Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret eden öğrencilere, yetkililer tarafından barınak hakkında bilgiler verildi. Veteriner hekim Müşerref Alaçam, sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların gerek vatandaşlar, gerekse barınaktaki görevli ekipler tarafından toplanarak aşı ve bakımlarının yapıldığını söyledi. Avrupa’nın en büyük ve modern barınağı olan merkez hakkındaki tanıtım filmini izleyen çocuklar, ardından barınağı gezerek kedi, köpek, atları sevdi. Can dostlarla keyifli bir gün geçiren öğrenciler, aynı zamanda hayvanları elleriyle besledi.
Pet-shoplardan hayvan satın almanın yerine sahiplenmenin önemine vurgu yapan veteriner hekim Müşerref Alaçam, “Barınağımızdaki hayvanların her biri bakımları ve aşıları yapılmış, son derece sağlıklı hayvanlar. Evinde kedi ya da köpek bakmak isteyen vatandaşlarımız, uygun şartları taşımaları halinde seçtikleri hayvanı ücretsiz olarak sahiplenebiliyor” dedi.

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