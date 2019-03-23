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Öğrenciler çevre temizliğine kliple dikkati çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde bir grup ortaokul öğrencisi "Sen de Çevreni Temizle" Projesi kapsamında piknik alanlarındaki çöpleri topladıktan sonra, diğer okulları çevre temizliğine teşvik etmek amacıyla klip çekimi için kamera karşısına geçti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir grup ortaokul öğrencisi "Sen de Çevreni Temizle" Projesi kapsamında piknik alanlarındaki çöpleri topladıktan sonra, diğer okulları çevre temizliğine teşvik etmek amacıyla klip çekti.

İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri hazırladıkları proje kapsamında Karahıdır Korusu'ndaki piknik alanındaki çöplerin bir kısmını temizledi. 20 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler yaklaşık 2 saatte 100 çuval çöp topladı.

Fen Bilimleri öğretmeni Tuğba Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temiz bir çevre, temiz bir Kırklareli için piknik alanlarında temizlik yaparak çektikleri kliple diğer okullara da atıfta bulunduklarını söyledi.

Amaçlarının diğer okulları da harekete geçirmek olduğunu ifade eden Koç, temizlik çalışmalarının ardından öğrencilerin kamera karşısına geçerek tüm öğrencileri temizlik için harekete geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kırklareli'nden temizlik akımı başlatmak istediklerini anlatan Koç, "Piknik alanında ki cam, kağıt ve plastikleri ayrı ayrı topluyoruz. Biz atıkları topladıktan sonra yetkililer de bu atıkları buradan alacaklar. Amacımız çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek. Biz istiyoruz ki doğamız poşete, cama ve plastiğe boğulmasın." diye konuştu.

Öğrencilerden Musa Semiz de tüm öğrencileri doğayı temizlemek için çağrıda bulunduklarını ve dağa temiz bir dünya için bu akımı başlattıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
çevre Koru temizlik

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