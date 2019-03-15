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Öğrenciler, çölyak hastaları için pasta ve tatlı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çölyak hastası olan 22 öğrenciye her ay glüten içermeyen pasta, tatlı ve kurabiye hazırlıyor.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çölyak hastası olan 22 öğrenciye her ay glüten içermeyen pasta, tatlı ve kurabiye hazırlıyor.

Tokat Valiliği himayesinde yürütülen 'Eğitim İçin Sağlık Hareketi'ne Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri destek verdi. Proje kapsamında il genelinde glüten içeren yiyecekler tüketemeyen çölyak hastası 22 öğrenci tespit edildi. Çölyak hastası öğrencilerin faydalanması için de lisenin pastacılık bölümü öğrencileri glütensiz magnolia, triliçe, kurabiye ve krem puf üretimine geçti. Öğrenciler, akşam okul çıkışlarında öğretmenleri ile birlikte çölyak hastası olan arkadaşlarını evlerinde ziyaret ederek hazırladıkları yiyecekleri ikram etti.

Proje hakkında açıklama yapan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Çölyak hastası olan öğrencilerimizi okullarda tespit ettik. İl genelinde 22 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin bu hastaların gıdaya ulaşımları oldukça zor. Bunların tükettiği gıdalar pahalı gıdalar. Biz meslek lisemizde öğrencilerimizle birlikte çölyak hastası olan öğrencilerimize yemekler ürettik. Bu yemeklerimizi öğrencilerimizin bulunduğu okullara gönderiyoruz. Ayrıca bu yemeklerden evlerine de gönderiyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi için böyle bir projeyi başlattık. Ayrıca bu öğrencilerimize çölyak hastalığı ile ilgili eğitimler de verdik, onları bilinçlendirdik. Özellikle meslek lisesi öğrencilerimiz bu projeyi sahiplendi. Çölyak hastası arkadaşlarına faydası dokunması için dört elle bu işe sarıldılar. Onların ürettikleri yemekler, gıdalar her gün çölyak hastası olan öğrencilerimizin okullarına gönderiliyor. Daha sonrada evlerine gönderiliyor. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini ve hastalıkla mücadele etmelerini sağlıyoruz" dedi.

'VELİLER ÇOK MEMNUN KALDI'

Velilerin ilk başta uygulamaya çok şaşırdığını belirten Küçükali, "Biz onlara da durumu anlattık. Proje yürüttüğümüzü, öğrencilerin sağlığının bizim için önemli olduğunu ve kaliteli eğitim almaları için sağlıklı olmaları gerektiğini velilerimize anlattık. Onların da hoşuna gitti, sevindiler, çok memnun kaldılar" diye konuştu.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Birnur Şimşek, bu çalışma ile hem eğitimlerini geliştirdiklerini hem de arkadaşlarına destek olduklarını söyledi. Şimşek, "Burada hem pasta yapmayı öğreniyoruz hem de çölyaklı arkadaşlarımıza faydalı olmayı öğreniyoruz. Onlar bizim yediğimiz gibi yiyemiyorlar. O yüzden biz de onlara yardım amaçlı yeni tatlar öğrensinler diye güzel tatlılar yapmaya çalışıyoruz. Onlara özel olarak yapıyoruz, çünkü onlar özel insanlar. Özel insanlara böyle güzel şeyler yapmak bizim için zevk verici. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah güzel sonuçlar elde edebiliriz" dedi.

Çölyak hastası Gaziosmanpaşa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Rana Süsoy ise pasta yapan öğrencilere teşekkür ederek, "Bunları yaptığınız için çok teşekkür ederim, çok beğendim. Bizim yiyeceğimiz ürünler marketlerde satılıyor. İstediğim zaman alamıyorum, çünkü çok pahalı oluyor. Bir çikolata 15-20 lira civarında" ifadelerini kullandı.

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