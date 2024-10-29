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Öğrenciler Cumhuriyeti coşku ile kutladı

29.10.2024 10:33
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Esenyurt’ta bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer İlkokulu’nda öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel gösteri düzenledi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, büyük beğeni topladı.

Öğrenciler Cumhuriyeti coşku ile kutladı

Cumhuriyet'in 101. yılı İstanbul’daki tüm okullarda büyük bir coşku ile kutlandı. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer İlkokulu’nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Düzenlenen törenlerde minik öğrenciler şiirler okuyup özel hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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Prof. Dr. Ömer Dinçer İlkokulu Müdür Yardımcısı Duygu Şahin Turan da törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Türk milletinin en büyük bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 101 yıl önce bugün, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, modern çağdaş bir devlete adım atmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

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Biz öğretmenler de bu sorumluluğun bilincinde olarak öğrencilerimizi çağdaş, bilimsel, akılcı ve özgür düşünceli bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet’in koruyucuları ve sürdürücüleri, siz değerli gençler olacaksınız. Cumhuriyet’in kazanımları sadece geçmişe değil geleceğe de ışık tutmaktadır. Bu bayram sadece bir anma günü değil aynı zamanda Cumhuriyet’in değerlerini hatırlama ve onlar yaşatma kararlılığımızın göstergesidir.”

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Esenyurt
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