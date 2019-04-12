Öğrenciler davet etti, Ebru Yaşar kabul etti

Kendi adını taşıyan okulla eğitim seferberliğine dahil olan ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar Gülseven, mektubuyla ağladığı Beritan’la görüntülü konuştu. Yaşar, öğrencilerin isteği üzerine inşaatı bitmek üzere olan okulun açılışına katılacağı sözünü verdi. Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven ile evli olan ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar Gülseven, eşinin memleketinde okul yaptırmaya karar verdi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Necat Gülseven, Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği arasında protokol imzalanmış, protokol imzalanmasının ardından 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven ve Necat Gülseven İlk-Ortokulu’nun yapımına başlanmıştı. Bu sürede Beritan Bülbül isimli 4. sınıf öğrencisi, Ebru Yaşar Gülseven’e yaptırdığı okul nedeniyle teşekkür mektubu göndermiş, Yaşar mektubu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aynı öğrenci bu sefer Yaşar ile görüntülü görüşerek okulun açılışına davet etti. Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak aracılığıyla sanatçıya ulaşan öğrencilerin davetini kırmayan Yaşar, okulun açılışına katılacağı sözünü verdi. 4 buçuk dönüm üzerine yaklaşık 6 ay önce temeli 12 derslikli okul yaklaşık 2 buçuk milyon liralık maliyetle önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Çocuklar heyecanla okulun tamamlanmasını bekliyor Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Bismilli çocukların büyük bir heyecanla Ebru Yaşar Gülseven Necat Gülseven İlk-Ortaokulu’nun bitmesini beklediklerini söyledi. Ak, “Bismil’in biraz kenar mahallesindeyiz, Selahaddin Eyyubi İlkokulu’muzun etrafında yapılaşmalar çoğaldı, biz bu bölgemizde okul yapılacak alanı bulamadık. İlkokuldan sonra mahalleye büyük bir okul yaptık Selahaddin Eyyubi İlkokulu. Yalnız buraya en yakın olan ortaokul baya bir uzak mesafede ve öğrencilerimizin ortaokula gitmesinde sorunlar yaşanıyordu. Öğrencilerimizin talebiyle biz Selahaddin Eyyubi İlkokulu’muzun hemen yanı başında dört dönüm üzerine 12 derslikli okul yapmayı planladık. Yalnız yatırım programlarına bunu aldığımız zaman epey bir zaman alacağını iş ve işlemlerin takibiyle ilgili uzun bir süre alacağını ve bu anlamda hayırseverlerle irtibata geçtik. Bismilli Necat Gülseven ile irtibata geçtiğimizde bunun sanatçılarımızın, hayırseverlerimizin böyle bir kampanyaları olduklarını Bismil’e böyle bir ihtiyaç olduğunu, destekleri olacağını söyleyince onlar da memnuniyetle karşıladılar ve biz okulun 6 ay önce temelini attık. Şu an 12 derslik okulumuzun yapımı sonlara doğru gelmek üzere” dedi. Çocukların büyük bir heyecanla okulun bitmesini beklediğini kaydeden Ak, şöyle devam etti: “Az önce de biz bu okulu Ebru Yaşar hanımla görüştük. Özellikle biz bu talebi çocuklarımızın ‘bize okul yaptıran, evimizin hemen yanında ortaokul yaptıran Ebru ablamızla konuşmak istiyoruz acaba görüntülü biz kendisiyle görüşsek bizimle görüşürler mi’ dediler, biz de az önce görüntülü bağlandık. Kendisi öğrencilerimizle görüştü, çocuklarımız kendilerine teşekkür ettiler. Ebru hanım da çok mutlu kaldığını ve inşallah açılışta kendisinin de burada olacağını hem çocuklarımız Ebru hanımı davet ettiler hem de Ebru hanım da ‘ben de bu çocuklarımızın davetine icabet edeceğim. Biz de Bismil’imizde şu yavrularımızla, en kıymetlimizle bu çocuklarımızla buluşacağız. En kısa sürede bu okulumuzun açılışında onlarla birlikte olacağız’ dedi. Ben Ebru Yaşar’a çok teşekkür ediyorum.”

Açılışta Ebru Yaşar ile şarkı söylemek istiyor

Ebru Yaşar Gülseven’i teşekkür mektubuyla ağlatan 4. sınıf öğrencisi Beritan Bülbül, okulun açılışında Yaşar ile şarkı söylemek istediğini söyledi. Bülbül, “Normalde okulumuz çok uzakta olacaktı ama Ebru Yaşar abla buraya okul yaptı biz de bunun için çok sevindik, onlara çok teşekkür ediyoruz. Okul bittiğinde Ebru Yaşar’ın gelmesini bekleyeceğiz, sabırsızlıkla bekliyoruz. Ebru Yaşar ile görüntülü konuştuk en kısa zamanda burada olacağını söyledi. Açılışı şarkılarla yapacağını duyunca çok sevindim, belki beraber şarkı söyleriz” diye konuştu.

“İlk defa bir sanatçıyla konuştum”

Hayatında ilk defa bir sanatçıyla konuştuğunu kaydeden 4. sınıf öğrencisi Meki Öztürk ise, “Ebru Yaşar abla, bizim evimizin yakınında uzaklara gitmeye mecbur kalmayacağımız bir okul yaptı. Onu çok seviyoruz ve buraya gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk defa bir sanatçıyla konuştum” şeklinde konuştu.

