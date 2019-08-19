Öğrenciler denizcilik sektörüne tam donanımlı hazırlanıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ile Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerini ekleyerek öğrenci alımlarına başladı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzak yol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan, yeni akademik yılında öğrenci alımına başlayacak olan Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili, açıklamalarda bulundu.

Modern ve çağdaş eğitim veriliyor

Uzak yol kaptanı Dr. Bayram Ali Tavlayan, “ Deniz Brokerliği (Türkçe) ön lisans programından mezun olan öğrenciler deniz, turizm, yat ve marinacılık gibi alanlarda hizmet verebilecek. Konusunda uzmanlaşmış gerekli donanıma ve beceriye sahip, modern çağın gelişmelerini takip edebilen ara eleman olacaklardır. Mezunlar, uluslararası alanda faaliyet gösteren gemi brokerliği, gemi acenteliği, gemi sigortacılığı, dış ticaret, freight(nakliye), forwarder(gönderen) ve armatörlük şirketlerinde, liman ve terminallerde broker(aracı) ve charterer(gemi kiralayan) olarak çalışabilecektir. Deniz Ulaştırma ve İşletme (Türkçe) ön lisans programından mezun olan öğrenciler ise, “Deniz İşletmecisi” unvanını alacaklardır. Mezuniyet sonrası staj ve gerekli sınavda başarılı olmaları durumunda 3 bin grostona kadar gemilerde Sınırlı Vardiya Zabiti unvanını alabilirler” dedi.