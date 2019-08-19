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Öğrenciler denizcilik sektörüne tam donanımlı hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ile Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerini ekleyerek öğrenci alımlarına başladı.Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzak yol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan, yeni akademik yılında öğrenci alımına başlayacak olan Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili, açıklamalarda bulundu.Modern ve çağdaş eğitim veriliyorUzak yol kaptanı Dr.

Öğrenciler denizcilik sektörüne tam donanımlı hazırlanıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Deniz Brokerliği ile Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerini ekleyerek öğrenci alımlarına başladı.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzak yol Kaptanı Dr.Bayram Ali Tavlayan, yeni akademik yılında öğrenci alımına başlayacak olan Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümleri ile ilgili, açıklamalarda bulundu.

Modern ve çağdaş eğitim veriliyor
Uzak yol kaptanı Dr. Bayram Ali Tavlayan, “ Deniz Brokerliği (Türkçe) ön lisans programından mezun olan öğrenciler deniz, turizm, yat ve marinacılık gibi alanlarda hizmet verebilecek. Konusunda uzmanlaşmış gerekli donanıma ve beceriye sahip, modern çağın gelişmelerini takip edebilen ara eleman olacaklardır. Mezunlar, uluslararası alanda faaliyet gösteren gemi brokerliği, gemi acenteliği, gemi sigortacılığı, dış ticaret, freight(nakliye), forwarder(gönderen) ve armatörlük şirketlerinde, liman ve terminallerde broker(aracı) ve charterer(gemi kiralayan) olarak çalışabilecektir. Deniz Ulaştırma ve İşletme (Türkçe) ön lisans programından mezun olan öğrenciler ise, “Deniz İşletmecisi” unvanını alacaklardır. Mezuniyet sonrası staj ve gerekli sınavda başarılı olmaları durumunda 3 bin grostona kadar gemilerde Sınırlı Vardiya Zabiti unvanını alabilirler” dedi.

“Staj kolaylığı sağlıyoruz”
Dr. Tavlayan, Denizcilik ve Ulaştırma eğitim sistemi hakkındaki açıklamalarında; “Öğrencilerimiz mezun olabilmek için toplam 30 iş günü staj yapmaktadırlar. Gemi, denizcilik kurum ve kuruluşları, denizcilik acenteleri, tersane veya gemi onarım tesisleri önemli teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinde önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin staj yapmalarını kolaylaştırmak üzere muhtelif denizcilik firmaları kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır“.

Öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor
Tavlayan, öğrencilere eğitimleri süresince sektöre hakim olmaları için çeşitli geziler ve kariyer günleri düzenlediklerine vurgu yaparak;“KKTC ve Türkiye’deki önemli kurum ve kuruşlara, şirketlere ve tersanelere inceleme gezileri düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra, bahse konu kurum ve kuruluşlardan uzmanlar okulumuza davet edilerek öğrencilerimizle birlikte olmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimize her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler denizcilik sektörüne tam donanımlı hazırlanıyor

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