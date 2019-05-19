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Öğrenciler denizde karton tekneyle yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Karton Tekne Yarışı" gerçekleştirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Karton Tekne Yarışı" renkli görüntülere sahne oldu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Denizcilik Meslek Yüksek Okulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarış, İskenderun sahilinde çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sadece karton ve bantların kullanımıyla yapılan teknelerin mücadelesine sahne olan yarışta öğrenciler, 50 metrelik parkurda en hızlı şekilde gidip gelmek için küreklere sarıldı.

Toplam 10 teknenin yer aldığı yarışı Mehmet Kartal Bilen ve ekibi kazandı.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan, yaptığı açıklamada, etkinliğe öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencilerinden Deniz Tükenmez de denizi ve yüzmeyi seven öğrenciler için güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Nazım Can Karakoç ise arkadaşlarıyla birlikte hem yarıştıklarını hem de eğlendiklerini dile getirdi.

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