Öğrenciler, deri mühendisliğini tercih etmeye başladı

Deri mühendisliği, verilen burslar ve iş garantisi sebebiyle tercih edilen meslek olmaya başladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB), Türkiye’nin tek deri mühendisliklerinden biri olan Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Fakültesi işbirliği meyvelerini vermeye başladı. İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Deri sektörünün gözbebeği olan üniversitemizi kazanan öğrencilerimize burs desteği sağlamamızla birlikte deri mühendisliği bölümünün taban ve tavan puanlarında çok ciddi bir artış oldu ve fakültemiz tam doluluk oranına ulaştı” dedi.

Şenocak, “Fakültemiz uzun yıllar sonra yüzde yüz doluluğa ulaştı. İlk 5 tercihinden bir tanesi deri mühendisliği bölümü olan arkadaşlarımızdan 20 bin ila 60 bin başarı sıralamasında yer alan 5 arkadaşımız asgari ücretin yüzde 70’i oranında, 60 ila 100 bin arasında yer alan 8 arkadaşımız ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs kazandı. Deri sektörü olarak 2018 sonu itibariyle 180 farklı ülkeye 1,7 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektörümüz Türkiye ortalamasının neredeyse 10 kat, bazı alt sektörlerimizde ise neredeyse 130 kat üzerinde kg. başına birim fiyat ile ihracat yapıyor.” dedi. İhracatın geleceğinin katma değer katılmış ürünlerde olduğunu belirten Şenocak, “Katma değere ulaşmanın en etkili yolu da eğitimli iş gücüne yatırım. Dünyada özellikle İngiltere ve İtalya’da örnekleri mevcut olan gelişmiş eğitim programlarına uygun olarak sadece teoride değil, uygulamada ve hatta tasarımda yetkin, bilgisayar ile makine teknolojilerini aynı potada birleştiren, bu gücü tasarım ile zenginleştiren bir seviyeye çıkmanız için hep beraber çalışacağız. Bu desteklerden bahsederken sadece bu eğitim yılında okula başlayan kardeşlerimizden bahsetmiyorum. Mevcut öğrenci kardeşlerimizin de yetkinliklerinin arttırılması için her türlü desteği vereceğiz. Eğitim yılı boyunca ilk üçe giren kardeşlerimize çeşitli maddi ve ayni destekler sağlayacağız” diye konuştu.

Deri mühendisliği bölümünü birincilikle kazanan Zafer Can Durna, “Meslek seçiminde çok kararsızdım. Meslekler arasında deri mühendisliğini gördüm. Daha sonra bölüm hakkında internetten bir araştırma yaptım. Bu mesleği yapabileceğimi fark ettim ve tercih ettim. Özellikle iş imkanı ve Türkiye’de tek olması benim tercih etmemde önemli bir etken oldu. Sanayinin büyük kuruluşlarının destek vermesi dikkatimi çekti. Sektörde bu işi yönetebilecek birini arıyorlar. Benim hayalim o kişi olmak” dedi.

