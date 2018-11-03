Öğrenciler dersleri oyunla öğreniyor

Öğretmenlerin oyun hazırlama ve drama gibi konularda eğitim aldığını aktaran Tiryaki, "Okulda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencilerimizin tüm derslerini oyun temelli olarak dizayn ettik. Öğretmenlerimiz hazırladıkları senaryolar, kurguladıkları oyunlarla çocukları ders içinde aktif hale getiriyor. Klasik eğitim sisteminde sınıftaki çocukların yüzde 55'i dersin içinde aktif olurken, bu modelle tamamı dersin içinde oluyor." dedi.

Bu oyunlar, bir hafta boyunca öğrencilere sınıfta ve bahçede oynatılıyor.

Okul öğretmenleri, haftanın bir günü kendi aralarında toplantı yaparak matematik, Türkçe, fen bilgisi, İngilizce gibi temel derslerde öğretici oyunlar hazırlıyor.

Çocukların oynadığı her oyunun bir değeri ve öğretici yanı bulunduğunu vurgulayan Tiryaki, "Oyun oynarken çocuklar kendilerini daha mutlu hissederken, dersi öğrenme konusunda da daha istekli oluyor. Tabii öğretmenlerimizin de kendini hazır hale getirmesi gerekiyor. Okulda her hafta kendi aralarında toplantı yaparak oyunlar hazırlıyor, bu oyunlarla öğrencilere sınıfta ve bahçede dersleri oynatarak öğretiyorlar." ifadesini kullandı.

- "Öğrencilerimiz için eğlenceli bir öğrenme modeli"

Okul öğretmenlerinden Gözde Yılmaz da okulda oyun temelli bir model uygulandığına işaret ederek, "Hiçbir öğrenci ayırt edilmeden, çocuklar eğlenerek eğitim alıyor. Öğretmenler olarak bizim için oyun eğlenceli bir iş, öğrencilerimiz için ise eğlenceli bir öğrenme modeli." diye konuştu.

Fen bilgisi öğretmeni Ayşe Araç ise oyunun, çocukların en doğal öğrenme şekli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocukların en kolay öğrenmesi oyunlarla gerçekleşiyor. Biz de derslerdeki konuları oyunlarla planlıyoruz. Bu oyunları yıllardır edindiğimiz tecrübelerden kurguluyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretilen 25 akıl oyununu da öğrendik ama sadece onları değil, çocukluğumuzda oynadığımız, büyüklerimizden öğrendiğimiz oyunları da yeniden kurgulayarak öğrenme temelli hale getiriyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı eğitiyoruz."

